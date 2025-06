Madleen: Καταγγελίες για σύνδεση του Zaher Birawi με τη Χαμάς – Είχε οργανωτικό ρόλο στο σκάφος προς Γάζα

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο Zaher Birawi, Παλαιστίνιος με βρετανική υπηκοότητα και γνωστός υπερασπιστής των παλαιστινιακών δικαιωμάτων, συμμετείχε ως οργανωτής στην αποστολή του σκάφους «Madleen» της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ο Birawi υπήρξε παρών στην έναρξη της αποστολής στη Σικελία, δηλώνοντας «ιδρυτικό μέλος» του Διεθνούς Συνασπισμού Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition). Ο ίδιος έχει φωτογραφηθεί στο παρελθόν με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ενώ είναι πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για το Σπάσιμο του Αποκλεισμού της Γάζας και διαχειρίζεται τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση “Education Aid for Palestinians”, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια λίρες από το 2017. Το πλοίο «Madleen», που πλέον έχει καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, μεταφέρει μικρή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι επιβάτες του κρατούνται και οδηγούνται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για απέλαση. Σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ, «όσοι αρνηθούν να υπογράψουν τα χαρτιά απέλασης, θα προσαχθούν».

