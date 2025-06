Λος Άντζελες επεισόδια: O Τραμπ κατεβάζει στους δρόμους χιλιάδες εθνοφρουρούς και πεζοναύτες

Σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στο Λος Άντζελες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναυτών εντός της πόλης, επικαλούμενος την ανάγκη αποκατάστασης της τάξης μετά τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις. Δημοκρατικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και η δήμαρχος Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, κατηγόρησαν τον πρόεδρο για αυταρχισμό και «στρατιωτικοποίηση» μιας κρίσης που απαιτεί πολιτική διαχείριση. Ο Νιούσομ προσέφυγε δικαστικά, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση «διεστραμμένη φαντασίωση ενός δικτατορικού προέδρου», ενώ έκανε λόγο για «αναξιοποίητους και ακαθοδήγητους στρατιώτες» που βρίσκονται χωρίς εντολές σε ομοσπονδιακά κτίρια.

Burnt remains of Waymo autonomous vehicles lined a street in Los Angeles after being set on fire during anti-ICE protests on Sunday. LAPD declared an unlawful assembly as demonstrators halted and ignited the vehicles. pic.twitter.com/0vedmCoqOM

— CBS News (@CBSNews) June 9, 2025