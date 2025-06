ChatGPT πρόβλημα: Έπεσε παγκοσμίως η πλατφόρμα

Προβλήματα παρουσιάζει η λειτουργία στην πλατφόρμα του ChatGPT παγκοσμίως. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ChatGPT έχει σημαντικά προβλήματα από το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ η εταιρεία OpenAI έχει δηλώσει πως εργάζεται για την αποκατάσταση και έχει εντοπίσει την αιτία της δυσλειτουργίας. Οι αναφορές για τα προβλήματα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης, όμως αυξήθηκαν σημαντικά το μεσημέρι, με χιλιάδες χρήστες να επηρεάζονται.

Εκτός από τα δωρεάν και τα επί πληρωμή tiers του ChatGPT, η γεννήτρια εικόνων Sora της OpenAI αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα. Ενώ ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία κανονικά, άλλοι αντιμετωπίζουν κάποιο σφάλμα ή μήνυμα ή το ChatGPT δεν φορτώνει καθόλου.

Η απάντηση που λάβαμε είναι η εξής: “I’m an AI support agent here to help. Currently, there is a partial system outage that is affecting ChatGPT and related services. This is likely the reason you’re experiencing the “Too many concurrent requests” error, even with few tabs or devices open. These issues are being worked on, and they should be resolved soon. If you’d like, you can check the current status or updates at https://status.openai.com/. Let me know if you need more help or have any other questions while this is being addressed”.

