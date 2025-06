Αυστρία μακελειό σε σχολείο: Τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Αυστρία έπειτα από την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο δημόσιο λύκειο BORG Dreierschutzengasse στην πόλη Γκρατς, προκαλώντας τον θάνατο δέκα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο 21χρονος δράστης, καθώς και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριάντα ακόμη. Η επίθεση, που αποτελεί το φονικότερο περιστατικό μαζικής βίας στην Αυστρία εκτός εμπόλεμης περιόδου, έλαβε χώρα γύρω στις 10:00 π.μ. (τοπική ώρα), όταν ο νεαρός εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα και άνοιξε πυρ κατά μαθητών και προσωπικού. Ο δράστης, Άρτουρ Α., πρώην μαθητής του σχολείου και κάτοικος του Γκρατς, εισέβαλε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας, όπου εκτέλεσε οκτώ άτομα, ενώ σκότωσε ακόμη μία μαθήτρια στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Στη συνέχεια, καθώς η αστυνομική επιχείρηση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, αυτοκτόνησε στις τουαλέτες του σχολείου.

Tragedy strikes Austria as a school shooting in Graz claims 10+ lives. The attack at Dreierschützengasse High School shocks the nation. pic.twitter.com/hIAmEvnceg — Briefly (@Brieflybynewj) June 10, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung, η αστυνομία εντόπισε σημείωμα αυτοκτονίας στο σπίτι του 21χρονου, το οποίο επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση. Αυστριακά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και οι Kurier και Salzburger Nachrichten, μετέδωσαν ότι ο νεαρός είχε υπάρξει θύμα εκφοβισμού (bullying) κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο συγκεκριμένο σχολείο, την οποία δεν ολοκλήρωσε ποτέ για άγνωστους έως τώρα λόγους. Το προσωπικό και οικογενειακό του υπόβαθρο εξετάζεται από τις αρχές. Ο Άρτουρ Α. δεν διέθετε ποινικό μητρώο, δεν είχε απασχολήσει προηγουμένως τις αρχές και κατείχε νομίμως τα δύο όπλα που χρησιμοποίησε: ένα περίστροφο και μία καραμπίνα.

Συγκλονισμένη η χώρα – Τριήμερο πένθος

Σύμφωνα με την αυστριακή ειδησεογραφική υπηρεσία APA και τη δήμαρχο του Γκρατς, Έλκε Καρ, δέκα άτομα σκοτώθηκαν συνολικά, ενώ τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν πρόκειται αποκλειστικά για μαθητές ή και εκπαιδευτικούς. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται έξι γυναίκες και τρεις άνδρες, εκτός του δράστη. Σε δηλώσεις του, τόνισε την ανάγκη υπευθυνότητας και ακρίβειας στις πληροφορίες, σημειώνοντας ότι «διατυπώνονται πολλές εικασίες και πρέπει να βασιζόμαστε σε επιβεβαιωμένα στοιχεία». Περισσότεροι από 300 αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην εκκένωση του σχολείου. Οι γονείς και κηδεμόνες μεταφέρθηκαν στο γήπεδο ASKO, που ορίστηκε ως ασφαλές σημείο συνάντησης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο της αστυνομίας. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα, αν και εξετάζεται σοβαρά ο πιθανός ρόλος του εκφοβισμού που είχε δεχθεί ο δράστης στα μαθητικά του χρόνια.

School shooting in Graz, Austria 🇦🇹, 10 dead. Footage of the attack children screaming can be heard after shots fired inside school. They spend billions on foreign aid But they can’t keep their own children safe in classrooms, Their society has broken. pic.twitter.com/f2i8UPrO9x — Anita Sharma (@anitaklab) June 10, 2025

Ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «εθνική τραγωδία» και κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, καλώντας την κοινωνία σε ενός λεπτού σιγή την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος). «Η σημερινή μέρα είναι μια σκοτεινή σελίδα στην Ιστορία της χώρας μας. Το μακελειό στο σχολείο του Γκρατς μάς βυθίζει σε βαθύ πένθος. Εννέα άνθρωποι έχασαν ξαφνικά τη ζωή τους. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν αυτόν τον πόνο. Το σχολείο είναι χώρος μάθησης. Η βία δεν πρέπει ποτέ να γίνει τρόπος επίλυσης διαφορών», ανέφερε συγκλονισμένος ο Καγκελάριος. «Κανείς στην Αυστρία δεν έχει διάθεση για γιορτή», συμπλήρωσε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάντερ φαν ντερ Μπέλεν, τόνισε: «Ήταν νέοι άνθρωποι που είχαν όλη τους τη ζωή μπροστά τους. Ένας δάσκαλος που τους συνόδευε στο ταξίδι τους. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να απαλύνει τον πόνο των γονιών, των αδελφών και των φίλων των θυμάτων».

Η τραγωδία προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, υπογράμμισε ότι «κάθε παιδί πρέπει να νιώθει ασφαλές στο σχολείο και να μαθαίνει χωρίς φόβο και βία». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε πως «τα σχολεία είναι σύμβολα ελπίδας και του μέλλοντος· είναι αβάσταχτο όταν μετατρέπονται σε σκηνές βίας». Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε πως «τα σχολεία δεν πρέπει ποτέ να γίνονται πεδία θανάτου».

Ιστορικό μαζικών πυροβολισμών στην Αυστρία

Αν και τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστρία, η χώρα έχει γνωρίσει στο παρελθόν τραγικά περιστατικά:

– Το 1981, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή.

– Το 2013, ένας λαθροκυνηγός σκότωσε τρεις αστυνομικούς και έναν διασώστη.

– Το 2016, δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες από πυροβολισμούς σε συναυλία.

– Το 2020, τέσσερις νεκροί και 23 τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη, λίγο πριν από lockdown.

Η Αυστρία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλά ποσοστά οπλοκατοχής: περίπου 30 όπλα ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με τη μελέτη Small Arms Survey. Η κατοχή αυτόματων και επαναληπτικών όπλων απαγορεύεται, ενώ για την απόκτηση πιστολιών και καραμπίνων απαιτείται επίσημη άδεια, κυνηγετική άδεια ή μέλος σκοπευτικού συλλόγου. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Χάσεμ Αχελμπάρα από το σημείο: «Οι κάτοικοι του Γκρατς λένε ότι τέτοια γεγονότα τα έβλεπαν μόνο στην τηλεόραση, σε ΗΠΑ, Γερμανία ή Γαλλία – ποτέ δεν πίστευαν ότι θα συμβούν στη δική τους χώρα».