Αυστρία μακελειό σε σχολείο: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε ένοπλη επίθεση στο Γκρατς

Σοκαρισμένη είναι η Αυστρία και ολόκληρη η Ευρώπη από την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε λύκειο της πόλης Γκρατς, στη νοτιοανατολική Αυστρία. Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους επτά μαθητές και ένας ενήλικας, ενώ ο δράστης φέρεται να περιλαμβάνεται επίσης στους νεκρούς. Περίπου 28 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τέσσερα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung. Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα, στο σχολικό συγκρότημα της οδού Dreierschützengasse, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι ο ένοπλος ήταν μαθητής του ίδιου σχολείου. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτοκτόνησε αμέσως μετά την επίθεση.

Gunman 22yr old male, attacked two classrooms, later found dead in restroom pic.twitter.com/puEs5eVdg4

🚨 Austria school shooting: 11 killed and 28 wounded 4 are in critical condition in Graz School Shooting

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ χαρακτήρισε το περιστατικό «εθνική τραγωδία που συγκλόνισε βαθιά ολόκληρη τη χώρα», κάνοντας λόγο για «ακατανόητη πράξη» βίας. «Δεν υπάρχουν λέξεις για τον πόνο και τη θλίψη που όλοι μας στην Αυστρία νιώθουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαριστώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση αντίδρασή τους. «Σήμερα, το μόνο που έχει σημασία είναι η συμπόνια. Και το να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η ανθρωπιά είναι η ισχυρότερη δύναμή μας», υπογράμμισε. Η δήμαρχος του Γκρατς, Έλκε Καρ, δήλωσε συγκλονισμένη, κάνοντας λόγο για μια «τρομερή τραγωδία» που συνταράσσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του δράστη και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

#BREAKING :GRAZ SCHOOL SHOOTING DEATH TOLL RISES TO 11 💔

Heartbreaking update from #Lend district in #Graz, #Austria: 11 lives lost in tragic school shooting. Police and Cobra units are on scene, area secured. Our thoughts are with the victims’ families. 😢 #BreakingNews pic.twitter.com/mvvDOvUZlO

