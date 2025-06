Πορτογαλία – Ισπανία 2-2: Ο Γιαμάλ αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον Κριστιάνο

Το αήττητο σερί 27 μηνών και 26 αγώνων της Ισπανίας έμελλε να τερματιστεί με δραματικό τρόπο στον τελικό του UEFA Nations League, εκεί όπου η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο επικράτησε στα πέναλτι και κατέκτησε για δεύτερη φορά το τρόπαιο.

LAMINE YAMAL EXPLODES AFTER BEING SUBBED OFF!😡🚨

This was the Spanish player’s reaction after being taken out by Luis de la Fuente—he threw his bottle and clearly showed his frustration with the decision!❌

What could’ve happened if he had stayed on the pitch?🤔#LamineYamal pic.twitter.com/IkkHGPsBgj

