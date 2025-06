Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η… τούμπα σε προσπάθεια να καρφώσει σε γήπεδο στη Βραζιλία

Στη Βραζιλία περνά τις ημέρες του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συμμετέχοντας σε ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις με έντονο κοινωνικό και αθλητικό χαρακτήρα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA συνοδεύεται από την οικογένειά του και δεν σταματά να μοιράζει χαμόγελα.

Την Κυριακή, παρακολούθησε αγώνα βόλεϊ στο θρυλικό Μαρακανά, ενώ συναντήθηκε με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Ροντιντέι, με τον οποίο αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και κουβέντες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του σε ανοικτό γήπεδο της πόλης, όπου έπαιξε μπάσκετ με παιδιά της περιοχής. Σε μια προσπάθεια για θεαματικό κάρφωμα, ο Αντετοκούνμπο γλίστρησε και βρέθηκε στο έδαφος, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους και τον ίδιο, που αντιμετώπισε το περιστατικό με αφοπλιστικό χιούμορ.

Giannis slipped trying to dunk 😳 (via goatbr/IG) pic.twitter.com/QaHk0aLtyP

— Overtime (@overtime) June 9, 2025