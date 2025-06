Τραμπ για Λος Άντζελες: Θα κάνουμε πάντα ό,τι χρειάζεται για να διατηρήσουμε τους πολίτες μας ασφαλείς

Την απόφασή του να αναπτύξει δυνάμεις της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια υπερασπίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των μαζικών και βίαιων διαδηλώσεων που ξέσπασαν στο Λος Άντζελες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από τις επιχειρήσεις μαζικής σύλληψης μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως «αν δεν είχαμε στείλει την Εθνοφρουρά, το Λος Άντζελες θα είχε εξαλειφθεί εντελώς», προσθέτοντας ότι η απόφαση αποτέλεσε «μια σπουδαία στρατηγική επιλογή» για την αποκατάσταση της τάξης. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, περισσότερα από 2.000 στελέχη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν στις περιοχές έντασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να επιτεθεί προσωπικά στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και τη δήμαρχο του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, αποκαλώντας τους «εντελώς ανίκανους» και κατηγορώντας τους ότι «αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την ανάγκη στρατιωτικής παρέμβασης». Όπως έγραψε: «Αντί να πουν ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ, προτίμησαν να πουν ψέματα πως επρόκειτο για ειρηνικές διαδηλώσεις».

Τα επεισόδια ξέσπασαν την Παρασκευή και γρήγορα πήραν έκταση το Σαββατοκύριακο, με τις τοπικές αρχές να καταγράφουν εκτεταμένες καταστροφές, συλλήψεις και τραυματισμούς. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές διαδηλωτών, ενώ καταγγελίες πολιτικών και πολιτών για υπέρμετρη χρήση βίας πληθαίνουν. Αναλυτές της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ «κατασκευάζει συνθήκες σύγκρουσης» ενόψει εκλογών, ενώ το CNN σημείωσε πως «οι ταραχές στο Λος Άντζελες ίσως είναι η σύγκρουση που επεδίωκε ο Τραμπ για να ενισχύσει το αφήγημά του περί “νόμου και τάξης”».

I don’t remember chaos and unrest like this during Biden’s Presidency. Do you?

Must be poor leadership. Trump appears to be fanning the flames in Los Angeles and America in general.

True leaders do the opposite. pic.twitter.com/12rozUBMan

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 9, 2025