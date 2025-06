Πλοίο Μαντλίν Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε το ιστιοφόρο

Σε μια ακόμη δυναμική επέμβαση ενάντια σε πρωτοβουλίες ακτιβιστών που επιχειρούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν το ιστιοφόρο Madleen, το οποίο είχε ναυλωθεί από τον Στολίσκο Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition). Το σκάφος, με βρετανική σημαία, είχε αποπλεύσει από τη Σικελία την 1η Ιουνίου και βρισκόταν σε απόσταση περίπου 31 ναυτικών μιλίων από τη Γάζα όταν ανακόπηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την κατάληψη του σκάφους, χαρακτηρίζοντας το Madleen ειρωνικά ως «selfie yacht», και δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς και θα επιστρέψουν στις χώρες τους. «Τους δόθηκαν σάντουιτς και νερό. Το σόου τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ενώ παράλληλα κατηγόρησε την ακτιβιστική αποστολή ως επικοινωνιακή προβοκάτσια με στόχο τη δημοσιότητα.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO

Μεταξύ των επιβαινόντων στο Madleen ήταν η γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Άβιλα και η Παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία είχε αναρτήσει ότι το σκάφος είχε περικυκλωθεί από πέντε ισραηλινά ταχύπλοα λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς είχε ήδη δώσει εντολή να αποτραπεί κάθε προσπάθεια διάσπασης του ναυτικού αποκλεισμού. Με αιχμηρή γλώσσα, χαρακτήρισε τη Γκρέτα Τούνμπεργκ «αντισημίτρια» και κατηγόρησε τους ακτιβιστές ότι διακινούν «την προπαγάνδα της Χαμάς».

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 8, 2025