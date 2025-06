Λος Άντζελες επεισόδια: Ο Τραμπ ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά μετά από 60 χρόνια

Μια βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση εκτυλίσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο την Καλιφόρνια, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποστολή 2.000 ανδρών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, προκαλώντας σφοδρή αντίδραση από την πολιτειακή ηγεσία. Η εντολή του Τραμπ ήρθε εν μέσω μαζικών και οργισμένων διαδηλώσεων κατά των εντατικών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), οι οποίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οδήγησαν σε 2.368 συλλήψεις μόνο στις 4 Ιουνίου – αριθμός ρεκόρ από την αρχή της προεδρίας του. Η κινητοποίηση της Εθνοφρουράς, που θυμίζει τις ταραχές του 1965, έγινε χωρίς τη συναίνεση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «εσκεμμένα προκλητική» και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

🚨BREAKING: Rioters in Los Angeles are spitting on and setting fire to American flags while chanting “F*ck Trump.”

Get rid of them all.

pic.twitter.com/jCzcHhFBnK

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 9, 2025