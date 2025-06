Μέσι ή Ρονάλντο; Πρώην συμπαίκτες του CR7 κλίνουν προς τον Αργεντινό «μάγο»

Η συζήτηση για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών – τον περιβόητο τίτλο του GOAT – παραμένει αναμμένη όσο ποτέ, με το στρατόπεδο του Κριστιάνο Ρονάλντο να γνωρίζει απροσδόκητες… απώλειες. Αν και πολλοί πρώην συμπαίκτες του Πορτογάλου σταρ εκφράζουν αμέριστο σεβασμό προς το πρόσωπό του, αρκετοί επιλέγουν τον Λιονέλ Μέσι ως τον κορυφαίο όλων των εποχών. Η λίστα περιλαμβάνει 14 πρώην συμπαίκτες του Ρονάλντο που δήλωσαν ανοιχτά πως ο Αργεντινός είναι ανώτερος – ανάμεσά τους και ο Γουέιν Ρούνεϊ, με τον οποίο μοιράστηκε για χρόνια τα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ρούνεϊ τόνισε: «Ο Μέσι είναι απλώς πιο ζωντανός. Και οι δύο είναι θρύλοι, αλλά για μένα, ο Μέσι είναι ο καλύτερος.» Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και οι Σκόουλς, Ράσφορντ, Σο, αλλά και παίκτες εκτός Γιουνάιτεντ, όπως ο Ράμος, ο Μπουφόν, ο Μόντριτς και ο Πικέ. Οι περισσότεροι μιλούν για την απόλυτη τεχνική και το φυσικό ταλέντο του Μέσι, με χαρακτηριστική τη φράση του Τέβες: «Ο Κριστιάνο δούλεψε για να φτάσει εκεί. Ο Μέσι γεννήθηκε έτσι.»

Εντυπωσιακή είναι και η δήλωση του Ντι Μαρία, ο οποίος βασίστηκε στον αριθμό των Χρυσών Μπαλών για να τονίσει: «Ο Μέσι έχει οκτώ. Υπάρχει διαφορά.» Το debate συνεχίζεται χωρίς τελική απάντηση, όμως το ότι πρώην «συμμαχητές» του Ρονάλντο γέρνουν την πλάστιγγα προς τον Αργεντινό, προσδίδει νέο βάρος στο επιχείρημα ότι ο Λιονέλ Μέσι, με την τεχνική του ιδιοφυΐα και τον παγκόσμιο τίτλο του 2022, είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τις καρδιές – και την κρίση – ακόμα και εκείνων που τον αντιμετώπισαν από την απέναντι πλευρά του γηπέδου.

Q : Messi or Ronaldo? Who is the best UCL player in the 2010s?

️Dimitar Berbatov (Former Man United Player) : “I’ll go for Messi”

Q : Who is the GOAT? Messi or Ronaldo ?

️Wayne Rooney (Former Man United Player) : “In my eyes, I think Messi is the greatest of all time,” pic.twitter.com/uSEtoCILiU

