Πλοίο Madleen Γάζα: Διακόπτουν τις επικοινωνίες για να μας επιτεθούν, λέει μέλος της ΜΚΟ

Στρατιωτική κινητοποίηση έχει διατάξει η ισραηλινή κυβέρνηση για να αποτρέψει το ιστιοφόρο Madleen να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας διεθνή ανησυχία και διπλωματική ένταση. Στο σκάφος επιβαίνουν 12 ακτιβιστές που επιχειρούν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της περιοχής, ανάμεσά τους η Σουηδή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, και ακτιβιστές από Βραζιλία, Γερμανία, Τουρκία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να εμποδίσουν την πρόσβαση του Madleen στη Γάζα.

«Στην αντισημιτική Γκρέτα και τους φίλους της λέω ξεκάθαρα: Δεν θα φτάσετε στη Γάζα. Γυρίστε πίσω», δήλωσε. Τόνισε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι απαραίτητος για την αποτροπή μεταφοράς όπλων προς τη Χαμάς, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση που κρατά ομήρους και διαπράττει εγκλήματα πολέμου». Το Madleen, σύμφωνα με την οργάνωση Freedom Flotilla Coalition (FFC), μεταφέρει συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια – όπως ρύζι και βρεφικό γάλα – και έχει ως στόχο να αναδείξει το ανθρωπιστικό αδιέξοδο των Παλαιστινίων στον αποκλεισμένο θύλακα.

⚡️BREAKING:

Activist @ThiagoAvilaBR on board the Madleen Ship says the boat is no longer properly tracked because their communication is blocked and jammed by #Israel.#Palestine #Gaza #GazaHolocaust #FreedomFlotilla #Madleen #MadleenFlotilla #MadleenGemisi #MadleenToGaza… pic.twitter.com/VdgrsxQK6D

