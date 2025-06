Λος Άντζελες ταραχές: Σκηνές… κόλασης στην «Πόλη των Αγγέλων»

Μεγάλη ένταση επικρατεί στο Λος Άντζελες μετά τις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο εξαιτίας των μαζικών συλλήψεων μεταναστών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για την αποστολή 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στην πόλη, κίνηση που ήδη προκαλεί ισχυρές αντιδράσεις. Σύμφωνα με τη Washington Post, τα στρατιωτικά τμήματα προέρχονται από την 79η Ταξιαρχία Πεζικού, τη μεγαλύτερη μονάδα της Καλιφόρνια, και αφίχθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για να συνδράμουν τις δυνάμεις ασφαλείας (DHS, LASD, LAPD). Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για παρουσία στρατιωτών με πραγματικά πυρά, που χρησιμοποιούνται για την καταστολή επεισοδίων. Οι πρώτες συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη Πάραμαουντ της κομητείας Λος Άντζελες, μια κοινότητα με πλειοψηφία Λατίνων μεταναστών — το 82% του πληθυσμού είναι ισπανόφωνοι και το 36% αλλοδαποί, σύμφωνα με την απογραφή. Η ένταση πυροδοτήθηκε το Σάββατο το πρωί, όταν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) εμφανίστηκαν κοντά σε κατάστημα Home Depot, σημείο συνάντησης πολλών ανειδίκευτων εργατών. Η παρουσία τους ερμηνεύτηκε ως προάγγελος συλλήψεων, προκαλώντας οργή στους κατοίκους. Ξέσπασαν επεισόδια με ρίψεις αντικειμένων προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

#BREAKING: The federalized California National Guard has arrived in Los Angeles just before 4am on Sunday to assist the DHS, LASD, and LAPD, according to @ABC7. 2,000 troops were deployed to Los Angeles, while using LIVE rounds to quell protests and riots. pic.twitter.com/iXWadKxF4T

— Hunter Cullen (@IndictmentTime) June 8, 2025