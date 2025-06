Λος Άντζελες ταραχές: «Δεν θα ανεχτούμε τις πορείες της Αριστεράς, ανίκανη η δήμαρχος», λέει ο Τραμπ

Μετωπική επίθεση στους Δημοκρατικούς ηγέτες της Καλιφόρνιας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικροτώντας ταυτόχρονα την επέμβαση της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για την αποκατάσταση της τάξης μετά τις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και ομοσπονδιακών πρακτόρων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ και τη δήμαρχο της πόλης Κάρεν Μπας, κατηγορώντας τους για «αδυναμία διαχείρισης» και αφήνοντας αιχμές περί «ριζοσπαστικής Αριστεράς που υποκινεί ταραχές». «Σπουδαία δουλειά από την Εθνοφρουρά μετά από δύο ημέρες χάους, συγκρούσεων και αναταραχών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η παρέμβαση των ομοσπονδιακών δυνάμεων ήταν επιβεβλημένη, καθώς οι τοπικές αρχές «απέτυχαν παταγωδώς». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπεται πλέον η χρήση μασκών στις διαδηλώσεις, υπονοώντας ότι χρησιμοποιούνται για να καλύψουν την ταυτότητα «επαγγελματιών ταραχοποιών».

Mass detentions of illegal migrants have begun in Los Angeles. In response, large-scale riots broke out, Trump reassigned the National Guard of the state to the federal authorities, as the state authorities actually supported the rioting illegal migrants. pic.twitter.com/4rVMleDwL4

