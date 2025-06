Λος Άντζελες επεισόδια: Η Εθνοφρουρά στους δρόμους ενώ κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις

Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, σε απάντηση στις ταραχές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων ενάντια στις επιχειρήσεις σύλληψης και απέλασης παράτυπων μεταναστών. Η απόφαση, που συνοδεύτηκε από φραστικές επιθέσεις προς τις τοπικές αρχές, ενίσχυσε την πολιτική πόλωση και πυροδότησε αντιδράσεις τόσο σε κρατικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επέκρινε τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ – τον οποίο αποκάλεσε «Νιούσκαμ» (παραφθορά του ονόματός του σε υβριστική μορφή). Στην ανάρτησή του δήλωσε ότι, αφού οι τοπικές αρχές «δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους», η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα επιβάλει την τάξη με τα δικά της μέσα. Ο κυβερνήτης Νιούσομ χαρακτήρισε την ενέργεια του Τραμπ «σκόπιμα εμπρηστική», κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον εκτροχιασμό της κατάστασης.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι η Εθνοφρουρά κινητοποιείται άμεσα στο Λος Άντζελες για να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές δυνάμεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εν ενεργεία πεζοναύτες της βάσης Πέντλετον βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και ενδέχεται να αναπτυχθούν στην πόλη εφόσον συνεχιστούν οι συγκρούσεις. Το Σάββατο, περισσότεροι από 40 διαδηλωτές συνελήφθησαν επειδή αντιστάθηκαν στις δυνάμεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), η οποία πραγματοποιεί σαρωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό και την απέλαση μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, κατ’ εντολή του Τραμπ. Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), προειδοποίησε ότι θα γίνουν «πολλές ακόμη συλλήψεις» βάσει του υλικού από κάμερες και βίντεο. «Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», έγραψε χαρακτηριστικά.

The violent mob assaults on ICE and Federal Law Enforcement are designed to prevent the removal of Criminal Illegal Aliens from our soil; a dangerous invasion facilitated by criminal cartels (aka Foreign Terrorist Organizations) and a huge NATIONAL SECURITY RISK.

Under President…

