ΗΠΑ: Ορφανό αρκουδάκι περιθάλπεται από ανθρώπους με στολές… αρκούδας

Στην καρδιά της Καλιφόρνια, μια ιστορία τρυφερότητας εκτυλίσσεται σιωπηλά, μα τόσο δυνατά. Είναι η ιστορία ενός μικρού μαύρου αρκουδιού που, έχοντας χάσει τη μητέρα του πριν καλά καλά γνωρίσει τον κόσμο, βρήκε καταφύγιο στην αγκαλιά ανθρώπων που αποφάσισαν να γίνουν κάτι παραπάνω από φροντιστές: έγιναν οι «αρκούδες» του. Το αρκουδάκι βρέθηκε τον Απρίλιο μόνο του στο Εθνικό Δάσος Los Padres από κατασκηνωτές. Οι προσπάθειες των βιολόγων να εντοπίσουν τη μητέρα του απέβησαν άκαρπες. Έτσι, η San Diego Humane Society άνοιξε την αγκαλιά της. Ήταν μόλις δύο μηνών — τόσο ευάλωτο, τόσο μικρό, που δεν θα άντεχε μόνο του. Για να του δώσουν ό,τι πιο κοντινό στη στοργή μιας μαμάς-αρκούδας χωρίς να το συνηθίσουν στον άνθρωπο, οι φροντιστές του φορούν στολές από αληθινές γούνες που μυρίζουν… άγρια φύση. Οι στολές φυλάσσονται με άχυρο που έχει χρησιμοποιηθεί από άλλες αρκούδες, ώστε η μυρωδιά τους να του θυμίζει το σπίτι που δεν γνώρισε ποτέ. Κι όμως, το αρκουδάκι τους «πιστεύει». Όταν πρόσφατα ένας φροντιστής πλησίασε χωρίς στολή, εκείνο τρομαγμένο σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο. «Αυτό θέλαμε», λέει η Autumn Welch, διευθύντρια του κέντρου. «Να καταλάβει ότι οι άνθρωποι δεν είναι η αγέλη του. Γιατί η θέση του είναι εκεί έξω, στην άγρια φύση».

Staff at the San Diego Humane Society’s Ramona Wildlife Center fed a black bear cub multiple times a day and sometimes overnight.

To prevent the cub from forming bonds with humans, they are usually garbed head-to-toe in a bear costume. https://t.co/jslaPw50c4 pic.twitter.com/nOhqCUxf7d

