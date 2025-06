Η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο: Σε λειτουργία το εμβληματικό έργο της Ινδίας

Μια εντυπωσιακή μηχανική κατασκευή, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σύμβολο εθνικής ενοποίησης και τεχνικής υπεροχής, εγκαινίασε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι. Πρόκειται για τη γέφυρα Τσενάμπ, τη μεγαλύτερη σε ύψος σιδηροδρομική γέφυρα παγκοσμίως, η οποία διασχίζει μια απόκρημνη ορεινή κοιλάδα στην αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ. Η επίσκεψη του Μόντι στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ αποτέλεσε την πρώτη του εμφάνιση στην περιοχή μετά την αιματηρή σύγκρουση με το Πακιστάν τον περασμένο Απρίλιο – μια παρουσία με βαρύνουσα πολιτική και συμβολική σημασία.

Η γέφυρα Τσενάμπ, με ύψος 359 μέτρα από την επιφάνεια του ομώνυμου ποταμού –ξεπερνώντας κατά 29 μέτρα την κορυφή του Πύργου του Άιφελ– κατασκευάζεται εδώ και δεκαετίες. Το συνολικό μήκος της φτάνει τα 1.315 μέτρα και το κόστος της ξεπέρασε τα 160 εκατομμύρια δολάρια. Αποτελεί κρίσιμο τμήμα του ευρύτερου σιδηροδρομικού δικτύου Udhampur–Srinagar–Baramulla, το οποίο θα ενώσει για πρώτη φορά οδικώς και σιδηροδρομικά την αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ με την υπόλοιπη Ινδία. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Μόντι για την πλήρη ενοποίηση της μουσουλμανικής πλειοψηφίας περιοχής, η οποία, μέχρι το 2019, απολάμβανε ειδικό καθεστώς αυτονομίας. Τότε, η κυβέρνησή του προχώρησε στη μονομερή ανάκληση της συνταγματικής πρόβλεψης που έδινε στο Κασμίρ το δικαίωμα να θεσπίζει δικούς του νόμους, διαιρώντας το πρώην κρατίδιο Τζαμού και Κασμίρ σε δύο ενωσιακά εδάφη, υπό τον άμεσο έλεγχο του Νέου Δελχί.

Rising boldly across the mountains, the Chenab Rail Bridge showcases design ingenuity and structural mastery. It will deepen connectivity, thus boosting trade, commerce and tourism. pic.twitter.com/mz2KVM8eGd

— Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2025