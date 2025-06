Τσιτσιπάς στο Χ (Twitter): Αντί για θεραπεία, μαλώνω με τους συγγενείς μου και το αποκαλώ «ανάπτυξη χαρακτήρα»

Μια απολύτως προσωπική και συνάμα αιχμηρή ανάρτηση έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Χ (πρώην Twitter), φέρνοντας για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο τις εντάσεις στις οικογενειακές του σχέσεις. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε αυτοσαρκασμού: «Δεν κάνω θεραπεία. Απλώς μαλώνω με τους Έλληνες συγγενείς μου και το αποκαλώ ‘ανάπτυξη χαρακτήρα’».

Το σχόλιο του Τσιτσιπά προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων στην πλατφόρμα. Ορισμένοι χρήστες ταυτίστηκαν με το περιεχόμενο, βλέποντας στο χιούμορ του την αντανάκλαση των δικών τους οικογενειακών εμπειριών. Άλλοι, ωστόσο, επέλεξαν έναν πιο αυστηρό τόνο, καλώντας τον να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα προβλήματα που –όπως επισημαίνουν– ενδέχεται να επηρεάζουν την απόδοσή του και την ψυχική του ισορροπία. Οι εντάσεις του Τσιτσιπά με τους γονείς του –και ιδιαίτερα με τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά– δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Επανειλημμένα, τηλεοπτικοί φακοί έχουν καταγράψει εντονότατους καβγάδες εντός του κορτ, με την ατμόσφαιρα στους πάγκους να γίνεται εκρηκτική. Ο ίδιος, σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε αναγνωρίσει ότι «υπήρξαν στιγμές για τις οποίες δεν είμαστε περήφανοι».

I don’t do therapy. I just argue with my Greek relatives and call it “character development.”

