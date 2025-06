Black Sabbath: Η τελευταία συναυλία του Όζι Όζμπορν με το θρυλικό συγκρότημα θα μεταδοθεί διαδικτυακά

Σε ένα ιστορικό μουσικό γεγονός εξελίσσεται η τελευταία εμφάνιση του Όζι Όζμπορν με τους Black Sabbath, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ — την πόλη όπου γεννήθηκε το θρυλικό συγκρότημα το 1968. Τα εισιτήρια για τη συναυλία εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 16 λεπτά, ωστόσο το συγκρότημα ανακοίνωσε πως η συναυλία με τίτλο «Back to the Beginning» θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, δίνοντας παγκόσμια πρόσβαση σε ένα γεγονός με έντονη συναισθηματική και πολιτισμική βαρύτητα. Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Aston Villa και θα αποτελέσει όχι μόνο την πρώτη εμφάνιση των Black Sabbath μετά από 20 χρόνια, αλλά και την τελευταία συναυλία του Όζι Όζμπορν, ο οποίος διαγνώστηκε το 2020 με νόσο Πάρκινσον. Μαζί του θα εμφανιστούν οι ιστορικοί συνοδοιπόροι του: Τόνι Αϊόμι, Γκίζερ Μπάτλερ και Μπιλ Γουόρντ. Στο φεστιβαλικό αυτό σόου θα συμμετάσχουν επίσης εμβληματικά συγκροτήματα όπως οι Metallica, Guns N’ Roses, Tool και Slayer, συνθέτοντας ένα σπάνιο μουσικό γεγονός με διεθνή εμβέλεια.

Ozzy’s Final Bow & @BlackSabbath’s last time on stage together, BACK TO THE BEGINNING will be streamed worldwide on 5th July! The full set will be available to watch on demand for 48 hours after the show.

Get your livestream ticket now at https://t.co/sOaEXHU4ap pic.twitter.com/qIac4Y95Qo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) June 6, 2025