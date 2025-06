Ουκρανία πόλεμος: Πρωτοφανούς κλίμακας ρωσική επίθεση σε Χάρκοβο και Χερσώνα

Νέα νύχτα φρίκης έζησαν οι πόλεις Χάρκοβο και Χερσώνα στην Ουκρανία, καθώς ρωσικές επιθέσεις μεγάλης έντασης προκάλεσαν τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 17, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Χάρκοβο, που επλήγη από έναν «άνευ προηγουμένου βομβαρδισμό», κατέγραψε τρεις νεκρούς, ενώ στη Χερσώνα δύο ακόμη πολίτες έχασαν τη ζωή τους. Ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, Ίχορ Τερεχόβ, έκανε λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε λίγα λεπτά, σημειώνοντας πως πρόκειται για την ισχυρότερη επίθεση από την έναρξη του πολέμου. Όπως ανέφερε, η Ρωσία χρησιμοποίησε συνδυασμένα μέσα: drones τύπου Shahed, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και πυραύλους, με τον αριθμό των drone να φθάνει τα 48 και τις βόμβες τις τέσσερις. Η πόλη, με προπολεμικό πληθυσμό 1,4 εκατομμυρίων κατοίκων, παραμένει σε διαρκή εγρήγορση λόγω της εγγύτητάς της με τα ρωσικά σύνορα.

Οι επιθέσεις έρχονται λίγα 24ωρα μετά από ένα ακόμη σφοδρό πλήγμα: την Πέμπτη, 18 άτομα, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν επίσης από ρωσικά χτυπήματα στην ίδια πόλη.

Kharkiv is currently experiencing the most powerful attack since the full-scale invasion

More than 50 explosions in 2 hours

The enemy strikes simultaneously with missiles, “shaheeds” and guided aerial bombs

Kharkiv in smoke💔 pic.twitter.com/7Id2nlIlVx

— Anya (@anya_27_) June 7, 2025