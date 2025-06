Μασκ – Τραμπ: «Μην τσακώνεστε παιδιά»

Την έντονη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί με ζωηρό ενδιαφέρον η Μόσχα, επιλέγοντας ωστόσο έναν απρόσμενο τρόπο αντίδρασης: τον σαρκασμό. Στελέχη του ρωσικού καθεστώτος, από τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ μέχρι τον Κύριλλο Ντμιτρίεφ, σχολίασαν με δηκτικό ύφος τη ρήξη ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, παρουσιάζοντας τη Ρωσία ως… διαμεσολαβητή έτοιμο να προσφέρει «τεχνική δημιουργική ελευθερία» και να δεχθεί μετοχές της Starlink ως αντάλλαγμα για την ειρήνευση.

Elon @elonmusk , don’t be upset! You are respected in Russia. If you encounter insurmountable problems in the US, come to us and become one of us – a “Bars-Sarmat” fighter. Here you will find reliable comrades and complete freedom of technical creativity. — ROGOZIN (@Rogozin) June 6, 2025

Ο Μεντβέντεφ, με εμφανή ειρωνεία, πρότεινε μέσω X να μεσολαβήσει «ανάμεσα στη D και την E» με εύλογη αμοιβή – εννοώντας φυσικά τους Donald και Elon. Ο Ντμίτρι Ρογκόζιν απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον Μασκ να μετακομίσει στη Ρωσία, υποσχόμενος στήριξη και ελευθερία. Ο Ντμιτρίεφ ρώτησε μάλιστα το chatbot Grok πώς μπορούν οι δύο άνδρες να συμφιλιωθούν.

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don’t fight, guys😱! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 6, 2025

Επισήμως, το Κρεμλίνο κράτησε αποστάσεις, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να χαρακτηρίζει τη διαμάχη «εσωτερική υπόθεση των ΗΠΑ» και να εκφράζει εμπιστοσύνη στον Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Τραμπ διαμηνύει πως δεν σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον Μασκ. Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους δήλωσε: «Δεν τον σκέφτομαι καν. Θα ελέγξουμε όμως τα συμβόλαιά του με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι πολλά τα χρήματα». Την ίδια στάση υιοθέτησε και σε δηλώσεις του στο CBS και το Fox News, χαρακτηρίζοντας τον Έλον «πρόβλημα» και λέγοντας πως «τα έχει χάσει». Ο Μασκ απάντησε χωρίς να επιτεθεί προσωπικά στον Τραμπ, αλλά εστιάζοντας στην πολιτική του: κατηγόρησε τη Ρεπουμπλικανική φορολογική μεταρρύθμιση ως καταστροφική για το χρέος των ΗΠΑ και πολιτικά επιζήμια για το κόμμα. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενός νέου πολιτικού σχηματισμού που θα εκφράζει το «80% του κέντρου».

Η διαμάχη δεν έμεινε μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Ο Μασκ ανήρτησε βίντεο από το 1992, όπου ο Τραμπ διασκεδάζει με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Μαρ-α-Λάγκο, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ εμπλέκεται στους φακέλους Έπσταϊν – λόγος, όπως είπε, που δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Αναλυτές εκτιμούν ότι, παρά την όξυνση, η σύγκρουση θα οδηγηθεί τελικά σε αποκλιμάκωση. Ο οικονομολόγος Νταν Άιβς χαρακτήρισε τη σύγκρουση «καβγά κολλεγιόπαιδων», τονίζοντας ότι ο Μασκ δεν έχει περιθώριο να έχει εχθρό τον Λευκό Οίκο, καθώς πολλές από τις εταιρείες του –όπως η SpaceX και η Starlink– εξαρτώνται από ομοσπονδιακά συμβόλαια.

Το ίδιο αναγνώρισε και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, που αντάλλαξε μηνύματα με τον Μασκ και δήλωσε: «Δεν διαφωνώ μαζί του για τους πυραύλους. Μακάρι να μη διαφωνούσε μαζί μου για τα νομοσχέδια». Ο Τζόνσον εξέφρασε ελπίδα για επαναπροσέγγιση.

🚨 BREAKING: President Trump responds to New York Times article about Elon’s alleged drug use: “I don’t want to comment on this news, I don’t know what his status is and I read an article in The New York Times and I thought it was, frankly it sounded very unfair to me.” pic.twitter.com/Fp77UwdH0L — DogeDesigner (@cb_doge) June 7, 2025

Η κρίση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ απείλησε με ακύρωση των ομοσπονδιακών συμβολαίων του Μασκ και εκείνος απάντησε με αναστολή του προγράμματος Dragon της SpaceX – κάτι που τελικά απέσυρε. Οι σχέσεις των δύο ανδρών φαίνεται πως έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με την προεκλογική περίοδο του 2024 να καθιστά τον Μασκ κρίσιμο παίκτη, λόγω της ισχύος και της οικονομικής του επιρροής. Παρά ταύτα, συνομιλητές του δισεκατομμυριούχου δηλώνουν ότι η οργή του έχει αρχίσει να κοπάζει. Ορισμένοι εκτιμούν ότι μια επαναπροσέγγιση με τον Τραμπ δεν αποκλείεται, αφού ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχει συμφέρον να τραβήξει τη ρήξη στα άκρα. Ο Μασκ, πάντως, φαίνεται να αναπροσαρμόζει τη στάση του απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά, ζητώντας αποπομπή όσων –κατά τη γνώμη του– «πρόδωσαν τον αμερικανικό λαό».