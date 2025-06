Roland Garros 2025: Η 21χρονη Κόκο Γκοφ νέα βασίλισσα

Η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, στο απόγειο της αγωνιστικής της ωριμότητας, κατέκτησε το πρώτο Roland Garros της καριέρας της και δεύτερο Grand Slam συνολικά, επικρατώντας της Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-7(5), 6-2, 6-4 σε έναν συναρπαστικό τελικό στο κορτ Philippe-Chatrier.

Lift it up high Coco, you’ve deserved it 👏🏆#RolandGarros pic.twitter.com/6QxafViGKy

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2025