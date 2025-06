Ρονάλντο – Μέσι μαζί; Ποτέ μη λες ποτέ!

Με μια χιουμοριστική και ανθρώπινη στιγμή ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Πορτογαλίας πριν τον τελικό του Nations League, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε πως, ακόμη και στα 39 του, ξέρει να πρωταγωνιστεί.

Όταν ένας Αργεντινός δημοσιογράφος ξεκίνησε να του θέτει ερώτηση με χαρακτηριστική προφορά, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τον διέκοψε γελώντας: «Θες να με ρωτήσεις για τον Μέσι, σωστά;», προκαλώντας γενική ευθυμία στην αίθουσα.

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τον εαυτό του να αγωνίζεται στο ίδιο σύνολο με τον Λιονέλ Μέσι, ο άσος της Αλ Νασρ απάντησε με ειλικρίνεια και χαμόγελο: «Ποτέ μη λες ποτέ… αλλά το βλέπω δύσκολο».

Ο Ρονάλντο δεν παρέλειψε να εκφράσει τη συμπάθειά του για την Αργεντινή, πατρίδα της συντρόφου του, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ. «Δεν έχω επισκεφθεί ακόμη την Αργεντινή, αλλά θέλω πολύ. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μέσι. Είμαστε στο προσκήνιο 15 χρόνια. Μάλιστα, στις πρώτες απονομές του μετέφραζα από τα αγγλικά στα ισπανικά», δήλωσε,

Cristiano Ronaldo got asked about whether he would like to play with Leo Messi together by an Argentine journalist 🇦🇷🇵🇹

pic.twitter.com/jQFPoCcKNJ

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 7, 2025