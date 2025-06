Roland Garros 2025: Έχασε και έρχεται διακοπές στην Ελλάδα η Σαμπαλένκα

Σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά φινάλε στο φετινό Roland Garros, η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ στον ημιτελικό που διεξήχθη στο κεντρικό κορτ «Φιλίπ Σατριέ». Παρά την έντονη προσπάθεια και την καλή της πορεία στο τουρνουά, η ήττα την λύγισε, με την 26χρονη τενίστρια να ξεσπά σε δάκρυα, καταχειροκροτούμενη από το κοινό.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η Σαμπαλένκα εμφανίστηκε απογοητευμένη από την απόδοσή της στον κρίσιμο αγώνα. «Ναι, πονάει. Όταν παίζεις εξαιρετικό τένις όλη την εβδομάδα και μετά βγαίνεις και απογοητεύεις τον εαυτό σου, είναι δύσκολο. Αν με νικούσε η Ίγκα, θα καταλάβαινα. Αλλά σήμερα… απλώς δεν ήμουν εγώ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη σχεδιάσει την προσωπική της «απόδραση» για να αποφορτιστεί, και αυτή ακούει στο όνομα Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μύκονο, μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της, επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη. «Έχω ήδη κλείσει πτήση, τεκίλα, gummy bears, και πολύ ήλιο. Θέλω να ξεχάσω για λίγο αυτόν τον τρελό κόσμο. Να είμαι τουρίστας», δήλωσε με χαμόγελο αλλά και φανερά κουρασμένη.

Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα το 2024, με μία στάση στην Ακρόπολη να γίνεται τότε viral στα social media.

