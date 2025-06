Ουκρανία πόλεμος: Σε νέα, τεχνολογικά αναβαθμισμένη φάση η σύγκρουση

Η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει εισέλθει σε μια νέα, τεχνολογικά αναβαθμισμένη φάση, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στα μέτωπα. Παρά τις διακηρύξεις περί διπλωματικής διεξόδου, η κλιμάκωση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της, όχι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά στα πεδία των επιθέσεων. Το Κίεβο εξαπέλυσε νέα επιθετική ενέργεια με drones σε βιομηχανική περιοχή της ρωσικής πόλης Ένγκελς, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά. Αν και ο κυβερνήτης της περιοχής, Ρομάν Μπουσάργκιν, δεν διευκρίνισε το είδος της εγκατάστασης, το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από τον Ιανουάριο, όταν ουκρανικά UAVs είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε διυλιστήρια πετρελαίου της ίδιας πόλης. Παράλληλα, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε πλήγματα σε αεροδρόμια των περιοχών Σαράτοφ και Ριαζάν, καθώς και σε υποδομές αποθήκευσης καυσίμων.

Our favorite oil depot in Engels. Is it burning? Oh yes, it is!

Back in January, drones already paid a visit here — and the fire raged for days.

This depot stored fuel for Russia’s strategic aviation. Well, used to.

The governor of Saratov region confirmed the fire — but, of… pic.twitter.com/upBOfEOenu

— NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2025