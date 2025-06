Η σχέση Τραμπ – Μασκ καταρρέει θεαματικά

Η ταχύτητα με την οποία επήλθε η ρήξη ήταν εντυπωσιακή. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο πρόεδρος Τραμπ αποχαιρετούσε τον Έλον Μασκ με τιμές στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντάς του μάλιστα ένα γιγαντιαίο, αναμνηστικό κλειδί του Λευκού Οίκου. Και όμως, η στιγμή της σύγκρουσης είχε πλέον φτάσει – και ήταν τόσο ωμή, εκδικητική, προσωπική, μικρόψυχη, θεατρική, παιδιάστικη, με συνέπειες, χαοτική και δημόσια όσο πολλοί ανέμεναν εδώ και καιρό. «Ένα είναι σίγουρο», έγραψε ο Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), εν μέσω μιας ανελέητης, πολύωρης επίθεσης κατά του Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν βαριέσαι με τίποτα!» Η σύγκρουση των γιγάντων είχε ξεκινήσει, και τα γάντια είχαν πέσει.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025