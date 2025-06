Κρις Μάρτιν – Ντακότα Τζόνσον: Χωρισμός μετά από οκτώ χρόνια

Ύστερα από χρόνια εικασιών, φημών και διαλειμμάτων, αυτή τη φορά ο χωρισμός της Ντακότα Τζόνσον και του Κρις Μάρτιν φαίνεται πως είναι οριστικός. Το ειδύλλιο της 35χρονης ηθοποιού με τον 48χρονο τραγουδιστή των Coldplay που ξεκίνησε το 2017, φτάνει στο τέλος του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του περιοδικού People από το περιβάλλον του πρώην πλέον ζευγαριού, η σχέση τους βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και ο αρραβώνας τους δεν προχωρά. «Αυτή τη φορά μοιάζει οριστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά φιλικό πρόσωπο του Μάρτιν, επισημαίνοντας πως το ρήγμα μεταξύ τους φαίνεται να είναι βαθύ. Μέχρι στιγμής, ούτε οι εκπρόσωποι της Τζόνσον ούτε εκείνοι του Μάρτιν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση.

Η ίδια η Ντακότα Τζόνσον, σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times, άφησε να εννοηθεί πως βρίσκεται σε φάση αναστοχασμού για τις προσωπικές της σχέσεις, μέσα από τα λόγια της για την ταινία Materialists. «Οι χαρακτήρες είναι περίπλοκοι, χαμένοι με την καρδιά τους. Δεν ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Αυτό με άγγιξε», είπε. Και προσέθεσε με νόημα: «Κρίνουμε τόσο εύκολα τις σχέσεις. Το πότε πρέπει να παντρευτεί κάποιος, αν το διαζύγιο είναι κακό. Γιατί όμως; Γιατί να υπάρχουν τέτοιοι κανόνες; Δεν έχει καμία σημασία τελικά».

Dakota Johnson and Chris Martin Reportedly Break Up | Click to read more 👇 https://t.co/35e72EYsGJ

— TMZ (@TMZ) June 4, 2025