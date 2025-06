Τραμπ σε Μερτς για Ουκρανία: Είναι σαν δυο παιδιά που τσακώνονται στο πάρκο

Σε ένα θερμό αλλά γεμάτο αιχμές κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, το απόγευμα της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες επιχείρησαν να εμφανίσουν κοινό βηματισμό σε βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής και εμπορίου, ωστόσο, δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι προκλητικές δηλώσεις – ιδιαίτερα εκ μέρους του Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως οι σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας είναι «πολύ καλές», τονίζοντας τη σημασία επίτευξης μιας νέας εμπορικής συμφωνίας με την Ε.Ε., στην οποία όμως –όπως είπε– η Γερμανία έχει «πολύ μεγάλο ρόλο». Ο καγκελάριος Μερτς, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση και δήλωσε «πολύ χαρούμενος» για τη συνάντηση, επισημαίνοντας πως «οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά».

Το κυρίαρχο θέμα ήταν η Ουκρανία, με τον Τραμπ να δηλώνει πως ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος τότε», επιμένοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι «πολύ μεγαλύτερος» απ’ ό,τι αναφέρεται. Παρομοίασε τη σύγκρουση με «δύο παιδιά που τσακώνονται στο πάρκο», προσθέτοντας προκλητικά: «Μερικές φορές είναι καλύτερο να τα αφήσεις να τσακωθούν για λίγο». Ο Μερτς συμφώνησε ότι όλοι αναζητούν τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά χωρίς να διαφοροποιηθεί επί της ουσίας από τη θέση Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη διακοπή των εχθροπραξιών «δύσκολη υπόθεση» λόγω του «μεγάλου μίσους» μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Όταν ρωτήθηκε για πιθανές κυρώσεις, απάντησε αόριστα πως «αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα είμαστε πολύ σκληροί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πίεσης και προς τις δύο πλευρές. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να επαναλάβει ότι εκείνος «σκότωσε τον Nord Stream 2» και κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι «επέτρεψε την κατασκευή του», υποστηρίζοντας πως η απόφασή του επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν ποτέ «φίλος του Πούτιν», παρά τις σχετικές αιτιάσεις.

Σε μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα, ο καγκελάριος Μερτς προσέφερε στον Τραμπ το πιστοποιητικό γέννησης του παππού του, Φρίντριχ Τραμπ, γεννημένου το 1869 στη Βαυαρία. Ο παππούς Τραμπ είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ για να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία και αργότερα έστησε την οικογενειακή αυτοκρατορία που συνέχισε ο γιος του Φρεντ και μετέπειτα ο Ντόναλντ Τραμπ.

German Chancellor Friedrich Merz presents @POTUS with the framed birth certificate of President Trump’s grandfather, Frederick, born in 1869. pic.twitter.com/Kn8wK9sG9D

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 5, 2025