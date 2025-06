Μασκ – Τραμπ: Ρήξη κορυφής

Σε ανοιχτή και σφοδρή σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον ο Έλον Μασκ, σηματοδοτώντας την οριστική ρήξη μιας άλλοτε στενής και ωφελιμιστικής σχέσης. Η αφορμή υπήρξε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο ο ιδρυτής της Tesla χαρακτήρισε «αηδιαστικό έκτρωμα» και κάλεσε τους 220 εκατομμύρια ακολούθους του στο Χ (Twitter) να το απορρίψουν, με τη φράση: «Σκοτώστε το νομοσχέδιο».

Χρησιμοποιώντας μάλιστα σκωπτικό χιούμορ, ο Μασκ ανάρτησε φωτογραφία από την ταινία «Kill Bill», αφήνοντας σαφή πολιτική αιχμή εναντίον του νομοθετήματος που, κατά τον ίδιο, οδηγεί την οικονομία σε αδιέξοδο και περιορίζει τη δυναμική της πράσινης τεχνολογίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς ενοχλημένος, σχολίασε: «Ο Έλον κι εγώ είχαμε εξαιρετική σχέση. Είμαι απογοητευμένος. Ήξερε το νομοσχέδιο, δεν είχε πρόβλημα. Άλλαξε στάση μόνο όταν έμαθε ότι μειώνεται η υποχρεωτική ποσόστωση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα».

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025