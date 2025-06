Air Canada: Πτήση με πλήρωμα αποκλειστικά ΛΟΑΤΚΙ+

Με μια πτήση-ορόσημο, η Air Canada τίμησε τον Μήνα Υπερηφάνειας πραγματοποιώντας, στις 3 Ιουνίου, την πρώτη της πτήση με πλήρωμα αποτελούμενο αποκλειστικά από άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η συμβολική αυτή ενέργεια της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας του Καναδά έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, ορατότητας και ένταξης, τόσο στους ουρανούς όσο και στην καθημερινότητα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, αναφέρεται: «Η πρώτη μας πτήση με πλήρωμα αποκλειστικά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ήταν μια συγκινητική στιγμή που αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση στην ενσωμάτωση και την ισότητα, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος». Ο κυβερνήτης της πτήσης, Ματσιέι, μίλησε με συγκίνηση: «Ένιωσα ανάμεικτα συναισθήματα φτάνοντας εδώ και ετοιμαζόμενος για αυτή την πτήση», ενώ ο Ζαν-Φρανσουά, μέλος του πληρώματος, σημείωσε: «Ζούμε μια ιστορική στιγμή σήμερα».

Ιδιαίτερη ήταν και η μαρτυρία του Ρενέ Τζούνιορ, μέλους του πληρώματος, που συμμετείχε για να στηρίξει την κόρη του, η οποία ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα: «Όταν είδα την ευκαιρία να την υποστηρίξω ακόμη περισσότερο, δήλωσα συμμετοχή αμέσως». Η πτήση ολοκληρώθηκε με μια συμβολική πρόποση: «Για να γιορτάσουμε όχι μόνο την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αλλά και την ελευθερία να είμαστε ο εαυτός μας στη δουλειά και στην κοινωνία».

Our first all-2SLGBTQIA+ flight was a heartfelt celebration reflecting our unwavering commitment to inclusivity and equality, in the air and on the ground. pic.twitter.com/OZ2Ic8ob5K

