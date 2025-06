Χακίμι – Μπριζίτ Μακρόν: Ένα βλέμμα «ξεσήκωσε» τα social media

Μια εορταστική συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων με αφορμή τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League κατέληξε σε viral φαινόμενο, όταν το βλέμμα του παίκτη Ασράφ Χακίμι προς την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ομάδα της Παρί, μετά από έναν εντυπωσιακό θρίαμβο με 5-0 επί της Ίντερ, παρέλασε στα Ηλύσια Πεδία και έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του. Κατά τη διάρκεια της τελετής συγχαρητηρίων, η Μπριζίτ Μακρόν χαιρέτησε τους παίκτες έναν προς έναν – όμως η στιγμή που ο Χακίμι ανταποδίδει τον χαιρετισμό με ένα επίμονο βλέμμα από πάνω ως κάτω, πυροδότησε χιλιάδες σχόλια στο TikTok και όχι μόνο.

Το βίντεο με το βλέμμα του Χακίμι ξεπέρασε τις 15 εκατομμύρια προβολές, ενώ το χιούμορ, οι θεωρίες και τα σχόλια –πολλές φορές σεξιστικά ή ηλικιακά ρατσιστικά– δεν άργησαν να ακολουθήσουν. Κάποιοι σχολίασαν ειρωνικά αναφορές σε παλιές θεωρίες συνωμοσίας για την Πρώτη Κυρία, άλλοι επικεντρώθηκαν στην ηλικιακή διαφορά του προεδρικού ζεύγους, ενώ υπήρξαν και αναφορές στο «χαστούκι» που έδωσε η Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν κατά την πρόσφατη περιοδεία τους στο Βιετνάμ.

Paris Saint-Germain football player glances Brigitte Macron up and down while appearing bemused. pic.twitter.com/o9KUfP42Az

