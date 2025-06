Τρανς αθλητές στα σχολικά πρωταθλήματα: Νομικές απειλές από την κυβέρνηση Τραμπ προς την Καλιφόρνια

Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε σχολικούς αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ να απειλεί με νομικές ενέργειες κατά της πολιτείας της Καλιφόρνιας, εάν δεν τροποποιήσει τη σχετική πολιτική της. Σε επίσημη επιστολή προς τα δημόσια σχολεία της πολιτείας, η γενική εισαγγελέας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Χαρμίτ Κ. Ντίλον, χαρακτήρισε αντισυνταγματικό τον ισχύοντα κανονισμό που επιτρέπει σε τρανς μαθητές να συμμετέχουν σε αγώνες σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους. Η Ντίλον υποστήριξε ότι η πολιτική του 2013 της Καλιφορνέζικης Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (CIF) παραβιάζει τη ρήτρα ισότιμης προστασίας του Συντάγματος και δημιουργεί διακρίσεις λόγω φύλου. Η παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη νίκη της τρανς αθλήτριας AB Hernandez σε δύο γυναικεία αγωνίσματα στο πολιτειακό πρωτάθλημα στίβου της Καλιφόρνιας. Η συμμετοχή της προκάλεσε αντιδράσεις σε συντηρητικούς κύκλους, με τον πρώην πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει δημόσια ότι θα περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πολιτεία εάν συνεχιστεί η συμμετοχή τρανς αθλητών σε αγώνες κοριτσιών.

Η αθλήτρια της Jurupa Valley High School κατέκτησε την πρώτη θέση στο ύψος και το τριπλούν, ενώ κατετάγη δεύτερη στο μήκος, σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά σχολικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ. Η μητέρα της, σε δήλωση μέσω της οργάνωσης TransFamily Support Services, υπερασπίστηκε τη συμμετοχή της κόρης της, τονίζοντας τη συνέπειά της στον σχολικό αθλητισμό τα τελευταία τρία χρόνια. Αντιδρώντας στις πολιτικές πιέσεις, η CIF προχώρησε σε αλλαγή κανονισμών, επιτρέποντας πλέον σε αθλήτριες που τερμάτισαν αμέσως μετά από τρανς αθλήτρια να μοιράζονται μαζί της το βάθρο, χωρίς να αποκλείεται κανείς. Το μέτρο αυτό επιχειρεί να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην ενσωμάτωση και την αίσθηση δικαιοσύνης για όλες τις συμμετέχουσες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι συμμετέχει επισήμως σε εν εξελίξει έρευνα του Υπουργείου Παιδείας για τις πολιτικές της Καλιφόρνιας στο θέμα, ενώ ανέθεσε στην Εισαγγελία της Νότιας Καλιφόρνιας την ανασκόπηση των σχετικών κανονισμών.

Το περιστατικό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη συμμετοχή τρανς γυναικών στον γυναικείο αθλητισμό. Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που απαγορεύει την καταβολή ομοσπονδιακών κονδυλίων σε σχολεία που δεν συμμορφώνονται με την απαγόρευση συμμετοχής τρανς κοριτσιών σε αγώνες γυναικών. Ορισμένες πολιτείες, όπως το Μέιν, η Μινεσότα και η Καλιφόρνια, αντιστέκονται ενεργά σε αυτή την πολιτική. Η Μινεσότα μάλιστα κατέθεσε προσφυγή κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των μαθητών της. Παρά την ένταση και τις πολιτικές απειλές, το πρόσφατο πολιτειακό πρωτάθλημα της Καλιφόρνιας πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια, ενισχύοντας τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι σχολικοί θεσμοί μπορούν να διαχειριστούν πολύπλοκα ζητήματα ένταξης και ισότητας στον αθλητισμό.

