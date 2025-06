Ουκρανία πόλεμος: Από τον «Ιστό της Αράχνης», στη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια ακόμη θεαματική επιχείρηση ανορθόδοξου πολέμου με στόχο τη γέφυρα της Κριμαίας, επιφέροντας ισχυρό πλήγμα τόσο στρατηγικά όσο και επικοινωνιακά στο Κρεμλίνο. Το πρωί της Τρίτης, περίπου 1.100 κιλά εκρηκτικών πυροδοτήθηκαν υποθαλασσίως, προκαλώντας ζημιές στους πυλώνες του μήκους 19 χιλιομέτρων κατασκευαστικού έργου, το οποίο αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία. Η επίθεση καταγράφεται ως η τρίτη κατά σειρά εναντίον της γέφυρας, με τις ουκρανικές δυνάμεις να επιδιώκουν, πέρα από την υλική ζημιά, να πλήξουν το κύρος της Μόσχας. Όπως επισημαίνει το Sky News, πρόκειται για έναν στόχο όχι μόνο στρατηγικής, αλλά και βαθιά συμβολικής σημασίας, αφού η γέφυρα αποτελεί έργο-βιτρίνα της προσάρτησης της Κριμαίας από τον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2014. Η Μόσχα απέφυγε να σχολιάσει επισήμως το χτύπημα, ενώ ο λογαριασμός διαχείρισης της γέφυρας ανέφερε ότι αυτή έκλεισε για τρεις ώρες.

Η επίθεση στη γέφυρα ακολούθησε την τεράστια επιτυχία της Ουκρανίας στο μέτωπο των ρωσικών αεροπορικών βάσεων. Η επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» κατάφερε, μέσα από ένα σύστημα από καμουφλαρισμένα φορτηγά και καμικάζι FPV drones, να πλήξει ταυτόχρονα τέσσερις βάσεις της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας: στην Ιρκούτσκ, την Αρκτική, την περιοχή Ριαζάν και το Ιβάνοβο. Καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές τουλάχιστον 40 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων έξι στρατηγικά βομβαρδιστικά TU-22, ένα TU-95MS και ένα σπάνιο ιπτάμενο ραντάρ A-50.

The operation took months. Underwater supports were badly damaged at the base. The bridge is now in critical condition. pic.twitter.com/6p1bqyMBj4

🔴 BREAKING: For the third time, Ukraine’s Security Service blew up the Crimean Bridge—this time underwater.

Το συνολικό κόστος των απωλειών υπολογίζεται σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια, με παρατηρητές να συγκρίνουν την επιχείρηση με το ιστορικό Περλ Χάρμπορ.

🚨🚨🚨Underwater Sabotage: SBU Strikes Crimean Bridge with 1,100 kg of Explosives in Secret Operation

The Security Service of Ukraine has announced a new strike on the Crimean Bridge as part of a “new unique underwater operation.”

According to the SBU statement, the operation… pic.twitter.com/didLCdwk6o

— NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2025