Μαυροβούνιο: 19χρονη έλυσε τη ζώνη από αλεξίπτωτο πλαγιάς και σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια λουομένων

Σοκ προκαλεί η τραγική απώλεια της 19χρονης Τιχάνα Ράντονιτς, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς στη Μπούντβα του Μαυροβουνίου. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η νεαρή γυναίκα, πιθανώς σε κατάσταση πανικού, λύνει αρχικά το προστατευτικό γιλέκο και στη συνέχεια αφαιρεί τους ιμάντες ασφαλείας, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου 50 μέτρων. Λουόμενοι στην παραλία που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι ανέφεραν ότι άκουσαν την Τιχάνα να φωνάζει «Κατεβάστε με!», ενώ άλλοι μάρτυρες κάνουν λόγο για κραυγές «Βοήθεια!». Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο γυρίσματος διαφημιστικού βίντεο για τουριστικό γραφείο, στο οποίο η 19χρονη συμμετείχε φορώντας μαγιό και εμφανιζόταν αρχικά ευδιάθετη και χαλαρή.

Οι γονείς της, Γκόραν και Μπράνκα Ράντονιτς, αποχαιρέτησαν τη μονάκριβη κόρη τους με συγκλονιστικά λόγια, λέγοντας πως «θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας» και εκφράζοντας την πεποίθησή τους ότι «πλέον είναι ένας από τους αγγέλους».

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η ιδιοκτήτρια της τουριστικής εταιρείας υποστήριξε ότι η νεαρή κοπέλα δεν είχε δείξει καμία ένδειξη φόβου πριν από την απογείωση. «Χαιρετούσε γελαστή τους φίλους της από την παραλία. Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε μια τέτοια εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τιχάνα να υπέστη κρίση πανικού εν πτήσει. Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στη Σερβία, όπου η 19χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, και έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια σε δραστηριότητες extreme sports για τουριστικούς σκοπούς.

Tijana Radonjic, a 19-year-old from Serbia, died after falling over 50 meters during a parasailing video shoot in Becici, near Budva, Montenegro, on May 28, 2025.

Reports say that she unbuckled her seatbelt, possibly due to a panic attack, but her family disputes this.

