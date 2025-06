Γέφυρα Κριμαίας: Χτύπησαν ξανά οι Ουκρανοί, νέο πλήγμα για τη Ρωσία

Σε μια εντυπωσιακή και συμβολικά ισχυρή επιχείρηση, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα κατά της Γέφυρας της Κριμαίας χρησιμοποιώντας υποβρύχια εκρηκτικά, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα υποστυλώματα της ρωσικής κατασκευής. Η επίθεση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, στις 4:44 π.μ., και δεν προκάλεσε θύματα μεταξύ των πολιτών.

🔴 BREAKING: For the third time, Ukraine’s Security Service blew up the Crimean Bridge—this time underwater.

The operation took months. Underwater supports were badly damaged at the base. The bridge is now in critical condition. pic.twitter.com/6p1bqyMBj4

— UNITED24 Media (@United24media) June 3, 2025