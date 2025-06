Γάζα πόλεμος: Πώς το Ισραήλ σπρώχνει τους Παλαιστίνιους σε μια μικρή γωνιά στα νότια

Σε μια ανάλυση που αναδεικνύει τις βαθιές γεωπολιτικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στη Γάζα, οι Financial Times διαπιστώνουν ότι το Ισραήλ επανακαθορίζει σταδιακά τα γεωγραφικά όρια του παλαιστινιακού θύλακα, μέσω εντολών εκκένωσης και δημιουργίας στρατιωτικών ζωνών. Η διαδικασία αυτή περιορίζει συνεχώς την πρόσβαση των Παλαιστινίων στη γη τους, συμπιέζοντας τον πληθυσμό σε ολοένα μικρότερο τμήμα στο νότιο άκρο της Γάζας. Επισήμως, ο ισραηλινός στρατός χαρακτηρίζει τις εντολές εκκένωσης ως μέτρα προστασίας των αμάχων. Ωστόσο, για τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής, οι εντολές αυτές μεταφράζονται σε ένα φαύλο κύκλο εκτοπισμού, αποστέρησης και επιβίωσης σε ερείπια, υπογραμμίζει το δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται στην εξέταση εκατοντάδων σχετικών οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων περίπου 30 που εκδόθηκαν μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας με τη Χαμάς, τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των FT, περισσότερο από το 80% της Λωρίδας της Γάζας —η οποία ήδη πριν από τον πόλεμο ήταν μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο— έχει καλυφθεί από στρατιωτικές ζώνες ή τελεί υπό εντολές εκκένωσης. Η πολιτική αυτή, όπως εκτιμάται, περιορίζει δραστικά τον ζωτικό χώρο των Παλαιστινίων και δημιουργεί de facto νέα εδαφικά δεδομένα.

Since breaking the ceasefire, Israel issued nearly one displacement order every two days, strangling people into isolated areas covering less than 20 percent of the Gaza Strip.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αφήσει να εννοηθεί πως επιδιώκει τη συγκέντρωση του παλαιστινιακού πληθυσμού σε μια απομονωμένη λωρίδα γης στα σύνορα με την Αίγυπτο, μια περιοχή άνυδρη, χωρίς υποδομές, νοσοκομεία ή στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης. Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η μετακίνηση των αμάχων υπό τέτοιες συνθήκες ενδέχεται να συνιστά μορφή εθνοκάθαρσης. Οι φόβοι περί οριστικής εκδίωξης ενισχύονται και από δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε σε συνέδριο ότι «η Γάζα θα καταστραφεί» και ότι οι κάτοικοί της «θα συγκεντρωθούν στο νότο», επισημαίνοντας την πρόθεση για μακροπρόθεσμη αναδιάταξη πληθυσμού. Ήδη, το βόρειο τμήμα της Γάζας έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ενώ στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στη νότια περιοχή του διαδρόμου Μοράγκ —μια περιοχή που πήρε το όνομά της από πρώην ισραηλινό οικισμό, ο οποίος εγκαταλείφθηκε το 2005, όταν το Ισραήλ αποσύρθηκε από τη Γάζα.

