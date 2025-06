Σίντνεϊ Σουίνι: Ελεύθερη και ωραία μετά την ακύρωση του γάμου της με τον Τζόναθαν Νταβίνο

Η Σίντνεϊ Σουίνι έβαλε τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή και επιβεβαίωσε ότι πλέον είναι ελεύθερη, μιλώντας για πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο. Σε συνέντευξή της στη «The Times», που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου, η 27χρονη ηθοποιός τόνισε ότι ο αρραβώνας της με τον Νταβίνο έληξε μετά από τρία χρόνια. Όταν ρωτήθηκε αν σχεδιάζει νέο γάμο, απάντησε: «Όχι». Και στην ερώτηση αν είναι ελεύθερη, δήλωσε με χαμόγελο: «Ναι» και πρόσθεσε: «Μαθαίνω πολλά για τον εαυτό μου, περνάω περισσότερο χρόνο με τους φίλους μου. Και το απολαμβάνω». Η ηθοποιός απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα μετά την απόφασή της να ακυρώσει τον γάμο της. Αφού εθεάθη χωρίς το μονόπετρο των αρραβώνων της, δημοσίευμα της «PageSix» άφηνε να εννοηθεί πως ίσως πίσω από την απόφαση του χωρισμού κρύβεται ένα τρίτο πρόσωπο. Η Σουίνι εθεάθη να δειπνεί με τον Γκλεν Πάουελ, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Anyone But You», λίγες μόλις ημέρες μετά την είδηση της ματαίωσης του γάμου. Όπως ανέφερε το «Deuxmoi Sunday», οι δύο ηθοποιοί συναντήθηκαν για γεύμα σε μεξικανικό εστιατόριο στο Ντάλας, με το δημοσίευμα να κάνει λόγο για «πρόβα φαγητού».

Πηγή από το περιβάλλον της είχε αποκαλύψει στο «People», ότι η σχέση της με τον επιχειρηματία από το Σικάγο ήταν «τεταμένη εδώ και καιρό» και ότι η Σουίνι έχει πλέον ρίξει όλο της το βάρος στην καριέρα της. «Είναι ακριβώς εκεί που θέλει να βρίσκεται. Οι περισσότεροι θα ένιωθαν πίεση με το πρόγραμμά της, αλλά όχι η Σίντνεϊ . Είναι ενθουσιασμένη με όλα τα επαγγελματικά της σχέδια». Όπως εξήγησε το ίδιο πρόσωπο, αυτό που την καταπίεζε δεν ήταν η δουλειά αλλά η ίδια η σχέση της: «Δεν της φαινόταν σωστός αυτός ο γάμος». Η ηθοποιός αυτή την περίοδο εργάζεται για τη νέα σεζόν του «Euphoria», ενώ έχει αναλάβει ρόλους σε μια σειρά από σημαντικά πρότζεκτ: θα πρωταγωνιστήσει στη μεταφορά του μπεστ σέλερ «The Housemaid» στη μεγάλη οθόνη, θα ενσαρκώσει την αληθινή ιστορία της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν, καθώς και της θρυλικής ηθοποιού Κιμ Νόβακ.

«Βρίσκεται στο μέσο μιας μαγικής φάσης καριέρας, που πριν λίγα χρόνια μόνο ονειρευόταν», είπε η ίδια πηγή, ενώ συμπλήρωσε: «Δεν είναι έτοιμη να “νοικοκυρευτεί”. Η σχέση κράτησε τόσο καιρό επειδή της ήταν δύσκολο να την τελειώσει. Δεν χώρισαν επειδή δεν υπήρχε αγάπη, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα της». Παρότι το ζευγάρι εθεάθη ξανά μαζί δημόσια, πηγή επισημαίνει ότι «δεν ήταν απλώς μια σχέση. Συζούσαν και έκαναν σχέδια για το μέλλον. Έχουν ακόμα πράγματα να διευθετήσουν». Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τζόναθαν Νταβίνο φημολογούταν ότι ήταν ζευγάρι το 2018, κρατώντας όμως τη σχέση τους μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας. «Όλοι αναρωτιούνται με ποιον είμαι και πώς είναι αυτό, αλλά θεωρώ σημαντικό να κρατάω κάτι μόνο για μένα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο «Glamour UK» τον Δεκέμβριο του 2023. Είχε εξηγήσει επίσης στο «Cosmopolitan» τον Φεβρουάριο του 2022 ότι επιλέγει να μην βγαίνει με ανθρώπους από τον χώρο του θεάματος: «Δεν βγαίνω με ηθοποιούς ή μουσικούς, γιατί έτσι μπορώ να είμαι απλώς η “Σιντ” και είναι πιο εύκολο. Ψάχνω έναν κολλητό, κάποιον με τον οποίο μπορώ να περνάω 24/7 χωρίς να βαριέμαι, να γελάμε κάθε μέρα».

Sydney Sweeney Breaks Her Silence on Split from Fiancé Jonathan Davino — and Confirms She’s Single: ‘I’m Loving It’ https://t.co/U9W2mCYVwB

— People (@people) May 31, 2025