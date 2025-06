Παρίσι επεισόδια μετά το Champions League: Δύο νεκροί, πάνω από 200 τραυματίες

Η κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή για το γαλλικό ποδόσφαιρο, όμως η επόμενη ημέρα δεν βρήκε τη Γαλλία σε κλίμα εορτασμού. Αντιθέτως, ένα κύμα βίας και καταστροφής κατέκλυσε τη χώρα, μετατρέποντας τους πανηγυρισμούς σε σκηνές πολέμου: δύο νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, λεηλατημένα καταστήματα και πάνω από 550 συλλήψεις συνθέτουν τον τραγικό απολογισμό. Παρά την κινητοποίηση άνω των 5.400 αστυνομικών στο Παρίσι και την ενεργοποίηση ενός ισχυρού σχεδίου ασφαλείας γύρω από τα Ηλύσια Πεδία και την Αψίδα του Θριάμβου, τα βίαια επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με καταστροφές, εμπρησμούς και συγκρούσεις πολιτών με τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε διαφορετικά σημεία της χώρας καταγράφηκαν τραγωδίες: ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην πόλη Dax, ενώ στο Παρίσι ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν το σκούτερ του παρασύρθηκε από όχημα. Παράλληλα, στη βορειοδυτική Γαλλία, αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά από πυροτεχνήματα και νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα, ενώ στη Γκρενόμπλ, ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος, τραυματίζοντας σοβαρά μέλη μιας οικογένειας.

