Τρανς αθλητές: Στα άκρα η Αμερική για τη συμμετοχή 17χρονης σε σχολικούς αγώνες

Μία 17χρονη τρανς αθλήτρια από την Καλιφόρνια, η AB Hernandez, βρίσκεται στο επίκεντρο μίας πολωμένης εθνικής συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εντυπωσιακή της πορεία στους προκριματικούς σχολικού πρωταθλήματος στίβου. Η συμμετοχή της σε γυναικεία αγωνίσματα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, τόσο κοινωνικά όσο και πολιτικά, επαναφέροντας στο προσκήνιο το επίμαχο ζήτημα της συμμετοχής τρανς ατόμων στον αθλητισμό.

“NO BOYS IN GIRLS’ SPORTS” banner flown over California Interscholastic Federation (CIF) Track and Field Championship on Friday in Clovis, CA.

Boy pretending to be a girl AB Hernandez competed.

Women from around CA chipped in for this beautiful banner.pic.twitter.com/WKTPTdzQEs

