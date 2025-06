Παρί Σεν Ζερμέν: Ο βοηθός του στην Παρί έχασε τη γυναίκα του πριν έξι μήνες

Η Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία στο Μόναχο, συντρίβοντας την Ίντερ με 5-0 και κατακτώντας για πρώτη φορά το Champions League. Όμως, πίσω από τα γκολ των Χακίμι, Ντουέ (2), Κβαρατσχέλια και Μαϊουλού, πίσω από τις σαμπάνιες και τις φωτογραφίες με το τρόπαιο, υπήρχε ένα σκηνικό ανθρώπινων απωλειών και φορτισμένων αφιερώσεων που στιγμάτισαν το βράδυ της θριαμβευτικής Παρί.

Six months ago, PSG assistant Rafel Pol lost his wife Raquel to a long-term illness.

Tonight he was overcome with emotion after helping PSG make history 🙏❤️ pic.twitter.com/BZZZ8LcaYm

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 31, 2025