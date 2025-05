Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: 250 εκατομμύρια μέλισσες «ξεχύθηκαν» μετά από τροχαίο με φορτηγό κυψελών

Χάος προκλήθηκε στην Πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ όταν ένα φορτηγό που μετέφερε δεκάδες τόνους μελισσών ανετράπη, απελευθερώνοντας στο περιβάλλον περίπου 250 εκατομμύρια μέλισσες. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, και το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από τις Αρχές για λόγους ασφαλείας.

250 million bees unleashed after truck crash in the U.S.

A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path.#Bees #USA #TruckAccident #Whatcom… pic.twitter.com/i1EAVlcezQ

— Cyrus (@Cyrus_In_The_X) May 31, 2025