Έλον Μασκ μάτι: Λύθηκε το μυστήριο με τη μελανιά

Με μαυρισμένο μάτι και ντυμένος με μπλουζάκι που έγραφε «Dogefather» – ένα λογοπαίγνιο που παραπέμπει τόσο στο κρυπτονόμισμα Doge όσο και στον «Νονό» της κινηματογραφικής τριλογίας – εμφανίστηκε ο Έλον Μασκ δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. Η εικόνα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο προκάλεσε αίσθηση, όχι μόνο λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισης, αλλά και εξαιτίας των πρόσφατων δημοσιευμάτων που τον εμπλέκουν σε χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος τον επαίνεσε θερμά, αναφερόμενος στη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της Ουάσιγκτον και τον αποχαιρέτησε με τιμές, παραδίδοντάς του μάλιστα ένα «χρυσό κλειδί» μέσα σε πολυτελές ξύλινο κουτί – μια τιμητική διάκριση που, όπως είπε, δίνεται μόνο σε «εξαιρετικές προσωπικότητες» ως ένδειξη ευγνωμοσύνης από το αμερικανικό κράτος. Οι παριστάμενοι δεν άργησαν να παρατηρήσουν το μαυρισμένο αριστερό μάτι του Μασκ. Ο ίδιος, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, διευκρίνισε πως δεν είχε… καμία σχέση με τη Γαλλία – υπαινιγμός στο πρόσφατο επεισόδιο με τη Μπριζίτ Μακρόν που «χαστούκισε» τον Εμανουέλ Μακρόν στο Βιετνάμ. Αποκάλυψε πως το τραύμα ήταν αποτέλεσμα παιχνιδιού με τον πεντάχρονο γιο του, X Æ A-12, γνωστό και ως «X». «Έπαιζα με τον γιο μου και του είπα “χτύπα με στο πρόσωπο”… και το έκανε. Ακόμη και ένα πεντάχρονο μπορεί να σε στείλει στο γιατρό με ένα καλό χτύπημα», είπε χαμογελώντας ο CEO της Tesla και της SpaceX.

Η εμφάνιση του Μασκ έγινε αφορμή για πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετούς να συνδέουν το μαυρισμένο μάτι με πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο δισεκατομμυριούχος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων έκσταση, ψυχεδελικά μανιτάρια και Adderall, διατηρώντας τα σε ειδικό κουτί μαζί με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα. Ο Μασκ αρνήθηκε να δώσει ευθεία απάντηση, παραπέμποντας στην πρόσφατη δικαστική απόφαση που επιτρέπει στον Τραμπ να προχωρήσει σε μήνυση δυσφήμισης κατά των New York Times και Washington Post σχετικά με τις αναφορές τους για το λεγόμενο Russiagate. «Αυτοί οι New York Times; Ας περάσουμε παρακάτω», είπε κοφτά.

Ο Τραμπ, εμφανώς ικανοποιημένος από τη συνεργασία τους, δήλωσε πως ο Μασκ «εργάστηκε ακούραστα» για να συμβάλει στο «πιο σαρωτικό πρόγραμμα κυβερνητικής μεταρρύθμισης εδώ και γενιές» και σημείωσε πως η συμβολή του θα μείνει ιστορικά στη μνήμη του αμερικανικού έθνους. «Ο Έλον δεν φεύγει πραγματικά. Θα πηγαινοέρχεται. Το νιώθω. Το Doge είναι το παιδί του», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον ρόλο του Μασκ στο project Doge – ένα υβριδικό εγχείρημα ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνολογικής καινοτομίας. Ο Μασκ, με τη σειρά του, ευχαρίστησε τον πρόεδρο και σημείωσε πως θα συνεχίσει να προσφέρει ως «φίλος και σύμβουλος», ενώ επαίνεσε την ομορφιά και την ιστορικότητα του Οβάλ Γραφείου, λέγοντας με θαυμασμό: «Το χρυσό στην οροφή είναι εκπληκτικό».