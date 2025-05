Φεστιβάλ Καννών 2025: Όταν η Μάργκαρετ Κουάλεϊ «θώπευσε» τα οπίσθια της Όμπρεϊ Πλάζα

Ένα σύντομο στιγμιότυπο από το Φεστιβάλ των Καννών έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, φέρνοντας στο επίκεντρο τις ηθοποιούς Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Όμπρεϊ Πλάζα, αλλά και ποικίλες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Οι δύο πρωταγωνίστριες, που βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας τους «Honey Don’t», φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί με όλη την ομάδα παραγωγής. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Πλάζα μετά τον τραγικό θάνατο του συζύγου της, Τζεφ Μπαένα, τον περασμένο Ιανουάριο. Η Κουάλεϊ, κόρη της Άντι Μακ Ντάουελ, φάνηκε να προσπαθεί να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα, με μια αυθόρμητη – και όπως αποδείχθηκε, πολυσυζητημένη – χειρονομία.

Στο σχετικό βίντεο, που κυκλοφορεί ευρέως στα social media, η Κουάλεϊ, καθώς ποζάρει δίπλα στην Πλάζα, χαμηλώνει αργά το χέρι της από την πλάτη της συναδέλφου της μέχρι τα οπίσθιά της. Οι δύο γυναίκες ξέσπασαν σε γέλια αμέσως μετά, με τη στιγμή να καταγράφεται από τις κάμερες. Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν μαζικά το στιγμιότυπο. Πολλοί μίλησαν για ένδειξη στενής φιλίας και θαυμασμού μεταξύ των δύο γυναικών, κάνοντας λόγο για «ένα υπέροχο δίδυμο» και «αληθινή χημεία». Άλλοι, ωστόσο, εξέφρασαν έντονη δυσφορία. «Αν το είχε κάνει άντρας, θα είχε ήδη ακυρωθεί», σχολίασε κάποιος, αναδεικνύοντας τον προβληματισμό για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ζητήματα σωματικών ορίων.

