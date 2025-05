Τραμπ για Μακρόν: Συμβουλή… γάμου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Με το γνώριμο σαρκαστικό του ύφος σχολίασε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βίντεο που έγινε viral τις τελευταίες ημέρες και φαίνεται να δείχνει την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, να χαστουκίζει τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος στο Βιετνάμ. Αν και το στιγμιότυπο αποδόθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο σε «αστεϊσμό μεταξύ ζευγαριού», το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διεθνή ΜΜΕ.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ο Τραμπ κοντοστάθηκε και, χαμογελώντας, απάντησε: «Βεβαιώσου ότι η πόρτα παραμένει κλειστή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο… χιουμοριστικής συμβουλής γάμου. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον Μακρόν μετά το επεισόδιο και διαβεβαίωσε πως «είναι και οι δύο καλά» και πως πρόκειται για «δύο πολύ καλούς ανθρώπους».

Ο Γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός, λέγοντας πως πρόκειται για μια παρερμηνεία μιας στιγμής ανάλαφρου πειράγματος με τη σύζυγό του, σχολιάζοντας με δηκτικότητα: «Ξαφνικά, ένα στιγμιότυπο γίνεται σχεδόν γεωπλανητική καταστροφή».

VIDEO — Footage showing French President Emmanuel Macron getting slapped by his wife Brigitte as he prepared to step off a plane in Vietnam goes viral, sparking mixed media reactions, flood of internet memes pic.twitter.com/18C6XsN3dm

— Daily Sabah (@DailySabah) May 26, 2025