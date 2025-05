Παράσταση με ωμά κοτόπουλα σε ναό Γερμανία προκαλεί σάλο

Έντονες αντιδράσεις και κύμα αγανάκτησης προκάλεσε στη Γερμανία θεατρική performance με ωμά κοτόπουλα τυλιγμένα σε πάνες, που παρουσιάστηκε μέσα στον καθολικό καθεδρικό ναό του Πάντερμπορν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 1.250 ετών από την ίδρυση της Βεστφαλίας. Η εκκεντρική παράσταση προκάλεσε δημόσια συγγνώμη τόσο από την τοπική Εκκλησία όσο και από τις δημοτικές Αρχές, οι οποίες αναγνώρισαν ότι «πλήγωσε τα θρησκευτικά αισθήματα» των πιστών.

Η παράσταση, με τίτλο «Westphalia Side Story», περιλάμβανε έντονα προκλητικές εικόνες: δύο ημίγυμνοι άνδρες και μία γυναίκα χόρευαν κρατώντας δρεπάνια και τραγουδώντας παρωδία του γνωστού τραγουδιού «Life is Life», ενώ κινούνταν ανάμεσα σε ωμά κοτόπουλα μπροστά στο ιερό του καθεδρικού. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος της χώρας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, καθώς και ο αρχιεπίσκοπος της περιοχής.

The diocese has since apologised.

The show was meant to be a solemn ceremony marking the 1250 year anniversary of Westphalia, a region in the country but instead turned into a shocking scandal. pic.twitter.com/JLVwHRaLKc

