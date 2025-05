Έλον Μασκ μελανιά: Με μαυρισμένο μάτι στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου με τον Τραμπ

Με μια έντονη μελανιά στο δεξί του μάτι εμφανίστηκε ο Έλον Μασκ κατά την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο, αποχωρώντας από τη θέση του επικεφαλής του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) των ΗΠΑ. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος με χιούμορ, ο απρόσμενος μώλωπας οφείλεται στον πεντάχρονο γιο του, «Χ»: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν μια γροθιά από πεντάχρονο στο πρόσωπο», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν είχε παρατηρήσει τη μελανιά, συνόδευσε τον Μασκ στην τελετή αποχαιρετισμού, απονέμοντάς του ένα συμβολικό κλειδί για τη συνεισφορά του στη μείωση των κρατικών δαπανών. Παρότι η θητεία του δισεκατομμυριούχου διήρκεσε μόλις πέντε μήνες, ο πρόεδρος τον ευχαρίστησε για την «κολοσσιαία αλλαγή» που έφερε και καταδίκασε «τις σκανδαλώδεις επιθέσεις, τις συκοφαντίες και τα ψέματα» σε βάρος του.

Η αποχώρηση του Μασκ συνέπεσε με τις αντιδράσεις που προκάλεσε δημοσίευμα των New York Times, το οποίο τον φέρει να έκανε χρήση ναρκωτικών κατά την προεκλογική περίοδο. Ο ίδιος το αρνήθηκε κατηγορηματικά και εξαπέλυσε επίθεση στην εφημερίδα, δηλώνοντας: «Κανείς δεν μπορεί να εμπιστεύεται τους Times». Διαβεβαίωσε ότι η παραίτησή του δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειας του DOGE, η οποία, όπως είπε, θα συνεχίσει να ισχυροποιείται με στόχο την εξοικονόμηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Κλείνοντας, ο Μασκ υπογράμμισε πως θα παραμείνει «φίλος και σύμβουλος» του Τραμπ, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να αναρωτιούνται για τον… αινιγματικό μώλωπα στο πρόσωπό του.

📸 Pictured: Elon Musk appears to have black eye on his return to the Oval Office pic.twitter.com/neRZ0YO1EQ

— The Telegraph (@Telegraph) May 30, 2025