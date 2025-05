Ρονάλντο Αλ Νασρ: Ανατροπή, υπέγραψε τελικά ο Πορτογάλος

Σε πλήρη ανατροπή των προσδοκιών προχώρησαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Αλ Νασρ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να ανανεώνει τη συνεργασία του με τον σαουδαραβικό σύλλογο, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του που φανέρωναν πρόθεση αποχώρησης.

Ενώ η φράση «Αυτό το κεφάλαιο τελείωσε» είχε προκαλέσει έντονη φημολογία για ενδεχόμενη μεταγραφή σε ευρωπαϊκό ή αμερικανικό σύλλογο, τελικά, σύμφωνα με αποκαλύψεις του «Foot Mercato», ο Ρονάλντο και η Αλ Νασρ ήρθαν σε νέα συμφωνία. Αν και η διάρκεια του νέου συμβολαίου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως, πηγές από τη Σαουδική Αραβία υποστηρίζουν πως ο Πορτογάλος έχει δεσμευθεί με την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες πριν τη λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου του τον Ιούνιο, ανατρέποντας τις εικασίες περί αποχώρησής του από τη Σαουδική Αραβία. Η επίσημη επιβεβαίωση από πλευράς συλλόγου ή παίκτη αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει να ηγείται της Αλ Νασρ και στο προσεχές μέλλον.

Cristiano Ronaldo (40) is set to remain at Al-Nassr, with all parties in agreement over a contract extension – according to Foot Mercato’s @Santi_J_FM.https://t.co/kXHCYsrEjH

— Get French Football News (@GFFN) May 30, 2025