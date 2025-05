Η Άρσεναλ «πολιορκεί» τον Γιόκερες με 70 εκατ., αλλά τον κρατάει… η Ινές Αγκουάιρ

Η Άρσεναλ ετοιμάζεται να κινηθεί δυναμικά στη μεταγραφική αγορά με στόχο την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, μετά από μια ακόμη σεζόν χωρίς τίτλο υπό την καθοδήγηση του Μικέλ Αρτέτα. Οι «κανονιέρηδες» έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Σουηδό Βίκτορ Γιόκερες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έναν επιθετικό που εντυπωσίασε φέτος σκοράροντας 39 γκολ και οδηγώντας τους Πορτογάλους στην κατάκτηση του νταμπλ.

🚨 || #Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿’s management met with the Agent of Viktor #Gyökeres🇸🇪, Hasan #Çetinkaya the weekend of the #UWCL🇪🇺. Arsenal have offered the Striker a 5yr contract worth £112k PW plus signing-on bonus of £10m [Via – @CMJornal]. pic.twitter.com/C6pGOVw4p4

— Dean James (@DeanJamesAFC) May 27, 2025