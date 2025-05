Γκολ στη Conference League: Διπλή ελληνική λάμψη

Δύο εντυπωσιακά τέρματα ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού συγκαταλέγονται στα πέντε καλύτερα της σεζόν στο UEFA Europa Conference League, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η επιλογή έγινε από αρμόδια Επιτροπή της UEFA, η οποία ανέδειξε ως κορυφαίο το γκολ-έμπνευση του Φώτη Ιωαννίδη, σε ένα στιγμιότυπο που θύμισε τις καλύτερες στιγμές του Έκι Γκονζάλες.

⚽️🥵 UEFA’s Technical Observer Group has selected its top ten goals of the 2024/25 UEFA Conference League season…#UECL

— UEFA Conference League (@Conf_League) May 29, 2025