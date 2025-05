Μπραντ Πιτ: «Η προσωπική μου ζωή είναι πάντα στις ειδήσεις, εκνευριστικό χάσιμο χρόνου»

Σε μια από τις σπανιότερες συνεντεύξεις, ο Μπραντ Πιτ άνοιξε την καρδιά του στο περιοδικό GQ, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα του ταινία «F1». Ο ηθοποιός μίλησε για τη χρόνια έκθεση της προσωπικής του ζωής στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και για την πολύκροτη δικαστική διαμάχη με την Αντζελίνα Τζολί, η οποία τυπικά ολοκληρώθηκε πρόσφατα. «Η προσωπική μου ζωή είναι πάντοτε στις ειδήσεις. Ή κάποια εκδοχή της», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την κόπωση που αισθάνεται από τη συνεχή παραμόρφωση και επεξεργασία της ιδιωτικότητάς του. Αν και δεν φαίνεται να θυμώνει πια, μιλά για μια μόνιμη ενόχληση που συνοδεύει την καριέρα του: «Πάντα υπήρξε ένα είδος εκνευριστικού χαμένου χρόνου. Ή σπατάλης χρόνου, αν του το επιτρέψεις».

Παρά τις δυσκολίες, ο Πιτ φαίνεται πλέον πιο γαλήνιος, έχοντας δημιουργήσει γύρω του έναν προστατευμένο κύκλο. «Η ζωή μου είναι σχετικά περιχαρακωμένη. Νιώθω ασφάλεια με τους φίλους, την οικογένεια και τη γνώση του ποιος είμαι. Είναι σαν μια μύγα που βουίζει δίπλα μου πού και πού». Όσο για το πολύκροτο διαζύγιο με την Τζολί, η στάση του ήταν αποστασιοποιημένη. «Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Απλώς κάτι που έφτασε στο τέλος του. Νομικά».

